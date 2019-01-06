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В Карпатах из-за снегопадов сохраняется лавинная опасность

Новости » Общество    06.01.2019 - 08:26
В Карпатах из-за снегопадов сохраняется лавинная опасность
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

В горах сегодня ожидается значительная лавинная опасность

В украинских Карпатах сегодня, 6 января 2019 года, ожидается значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 6 -7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине в некоторых областях ожидается снег, температура опустится до -13.

По данным синоптиков, ночью в западных, северных областях, а также в Винницкой, Черкасской области и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. Днем почти во всех областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Кроме того, отдельно синоптики предупредили, что на Рождество могут ударить суровые морозы, во всех областях уровень температура воздуха понизится до -15 градусов ночью и до -11 днем. В Киеве 6 января ожидается снег и мороз, на Рождество осадков не прогнозируется.

 

Спасатели сообщили о ситуации на дорогах Украины в связи со снегопадами
Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавинаГСЧС
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