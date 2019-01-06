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ДСНС перед Різдвом перейшла на посилений режим

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 09:19
ДСНС перед Різдвом перейшла на посилений режим
Фото: українські рятувальники (mvs.gov.ua)

До 8 січня на цілодобовому чергуванні будуть знаходитися близько 7 тис. рятувальників

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) переходять на посилений режим на період святкування Різдва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що в кожній області уточнили місця проведення масових святкувань, посилено моніторинг пожежної безпеки, а також проводиться профілактика на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Також повідомляється, що до 8 січня включно організовано взаємодію рятувальників з місцевою владою, поліцією та іншими органами, які задіяні у заходах.

Окремо рятувальники наголосили, що посилений моніторинг буде проводитися у культових спорудах (церквах). Всього до 8 січня на цілодобовому чергуванні буде знаходитися близько 7000 рятувальників.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомили, що в українських Карпатах сьогодні, 6 січня 2019 року, очікується значна лавинна небезпека.

Відзначимо, за даними Гідрометцентру, в Україні у деяких областях очікується сніг, температура опуститься до -13.

 

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