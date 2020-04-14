ГСЧС нужно несколько дней, чтобы погасить тление после пожара в зоне ЧАЭС

Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Пожар в зоне отчуждения потушили

Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, сегодня состоялось селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского.

"Доклад по этому вопросу глава государства получает каждый день, чтобы держать ситуацию под контролем", - указано в сообщении.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Он подчеркнул, что уровень радиационного фона находится в норме.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыльской зоне.

Сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. Однако в Министерстве внутренних дел заверили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.