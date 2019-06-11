У ДСНС назвали причину пожежі в Одеській психлікарні

Фото: пожежа в психлікарні в Одесі ("Думська")

Причиною пожежі в психіатричній лікарні стало випадкове занесення джерела вогню, вважають в ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій Одеської області вважають, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі стало випадкове занесення джерела вогню. Про це повідомляє "Громадське".

Начальниця відділу комунікацій Головного управління поліції в Одеській області Любов Гордієвська заявила, що поліція не вважає, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі став підпал.

За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханця, пожежа почалася через дії людини.

"Причина пожежі за попередніми даними - це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов'язана з несправністю обладнання або іншими подібними причинами", - сказав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що прокуратура Одеської області розглядає версію навмисного підпалу Одеської психлікарні.

10 червня в Одесі відбувся пожежа в психіатричній лікарні. За останніми даними, в результаті події загинуло 6 осіб, 4 людини були госпіталізовані у важкому стані.