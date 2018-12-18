ГСЧС будет мониторить территорию вокруг арсенала в Ичне еще год

Фото: ГСЧС в Черниговской области (facebook.com/MykolaChechotkin)

В частности, спасатели будут следить за проведением сельскохозяйственных работ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будет контролировать состояние очищенной вокруг военного арсенала в Ичне (Черниговская область) территории в течение 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ГСЧС Николая Чечеткина у Facebook.

Как отмечается, территории вокруг арсенала в радиусе 16 километров будут контролировать во время проведения сельскохозяйственных работ.

"В течение 2019 года наша Служба обеспечит мониторинг за состоянием очищенной территории, а также оперативное реагирование в случае обнаружения взрывоопасных предметов и сопровождение сельскохозяйственных работ на территориях, которые были загрязнении взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.

Также глава ГСЧС обещает, что с жителями пострадавшего региона будут проводить разъяснительные работы по действиям во время обнаружения взрывоопасных предметов.

"Мы не оставим людей и обязательно будем общаться с ними относительно правил поведения в случае обнаружения ВНП", отметил Чечеткин.

Отметим, сегодня ГСЧС передало очищены от взрывоопасных предметов земли жителям Ичнянского района.

Напомним, территорию в 16-ти километровой зоне вокруг арсенала боеприпасов в Ичне (Черниговской области) полностью очистили от снарядов.

Отметим, что взрывы в Ичне начались ночью 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.