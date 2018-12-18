ДСНС буде моніторити територію навколо арсеналу в Ічні ще рік

Фото: ДСНС у Чернігівській області (facebook.com/MykolaChechotkin)

Зокрема, рятувальники слідкуватимуть за проведенням сільськогосподарських робіт

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) буде контролювати стан очищеної навколо військового арсеналу в Ічні (Чернігівська область) території протягом 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ДСНС Миколи Чечоткіна у Facebook.

Як зазначається, території навколо арсеналу у радіусі 16 кілометрів будуть контролювати під час проведення сільськогосподарських робіт.

"Протягом 2019 року наша Служба забезпечить моніторинг за станом очищеної території, а також оперативне реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та супровід сільськогосподарських робіт на територіях, які були забрудненні вибухонебезпечними предметами", - йдеться в повідомленні.

Також глава ДСНС обіцяє, що із жителями постраждалого регіону будуть проводити роз'яснювальні роботи щодо дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

"Ми не залишимо людей і обов'язково спілкуватимемося з чернігівчанами щодо правил поведінки у разі виявлення ВНП", зазначив Чечоткін.

Зазначимо, сьогодні ДСНС передало очищені від вибухонебезпечних предметів землі мешканцям Ічнянського району.

Нагадаємо, територію в 16-ти кілометровій зоні навколо арсеналу боєприпасів в Ічні (Чернігівській області) повністю очистили від снарядів.

Зазначимо, вибухи в Ічні почалися вночі 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.