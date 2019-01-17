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Грызлов отказался от инициативы Украины о заседании ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам

Новости » Политика    17.01.2019 - 15:51
Грызлов отказался от инициативы Украины о заседании ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам
Фото: Борис Грызлов (kremlin.ru)

Украина дважды просила провести соответствующее заседание

Представитель Российской Федерации в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов отказался от инициативы Украины относительно совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента, участника переговоров в Минске Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что в 2018 году направила 13 официальных обращений к представителям РФ, лично Грызлову, с предложением по обмену заложниками. Кроме того, отечественное внешнеполитическое ведомство направило соответствующую ноту МИД РФ. Но, как отметила Геращенко, ни на одно письмо Украина не получила ответ.

"Дважды за этот месяц мы обратились к модераторам ОБСЕ с требованием провести совместное заседание ТКГ и гуманитарной подгруппы по одному вопросу: освобождение заложников, передача россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Сегодня Б. Грызлов отказался и от этой инициативы", - написала она.

Грызлов отказался от инициативы Украины о заседании ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам

Напомним, ранее Геращенко заявляла, что российская сторона получила установку от Кремля - блокировать все в ТКГ до выборов в Украине.

Отметим, сегодня в Минске состоялось первое в 2019 году заседание контактной группы.

Геращенко: установка Кремля - блокировать все в ТКГ до выборов в Украине РФ и ОРДЛО заблокировали переговоры об освобождении заложников
Новости Украины Борис Грызловобмен пленнымиКонтактная группа
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