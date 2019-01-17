Гризлов відмовився від ініціативи України щодо засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам

Фото: Борис Гризлов (kremlin.ru)

Україна двічі просила провести відповідне засідання

Представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов відмовився від ініціативи України щодо спільного засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламента, учасника переговорів у Мінську Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що у 2018 році направила 13 офіційних звернень до представників РФ, особисто до Гризлова, з пропозицією щодо обміну заручниками. Крім того, вітчизняне зовнішньополітичне відомство направило відповідну ноту МЗС РФ. Але, як зазначила Геращенко, на жоден лист Україна не отримала відповіді.

"Двічі за цей місяць ми звернулися до модераторів ОБСЄ з вимогою провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи з одного питання: звільнення заручників, передача росіян в обмін на політв‘язнів Кремля. Сьогодні Б. Гризлов відмовився і від цієї ініціативи", - написала вона.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявляла, що російська сторона отримала установку від Кремля - блокувати все у ТКГ до виборів в Україні.

Зазначимо, сьогодні у Мінську відбулося перше у 2019 році засідання контактної групи.