Грымчак остается подозреваемым в деле о мошенничестве и взятке, - НАБУ

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак остается подозреваемым в одном из уголовных дел. Об этом говорится в Facebook Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что Грымчак по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

"В начале апреля НАБУ завершило расследование по данному факту, сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, после чего ее направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых", - говорится в сообщении.

НАБУ уточняет, что проверялась причастность Грымчака к внесению недостоверных сведений в электронную декларацию. Это уголовное дело было открыто в ноябре 2019 на основании заключения НАПК, однако детективы не установили в его действиях умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли.

Отметим, сегодня Грымчак заявил, что это дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, в апреле Грымчаку сменили круглосуточный домашний арест на ночной. Бывший замминистра фигурирует в уголовном деле о коррупции. По данным следствия, он за взятку обещал повлиять на судей Верховного суда.

В августе прошлого года детективы НАБУ вместе с СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.