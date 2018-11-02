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В Грузию прибыли 5 военных кораблей НАТО для проведения учений

Новости » Политика    02.11.2018 - 13:29
Фото: учения (mc.nato.int)
Фото: учения (mc.nato.int)

Корабли НАТО останутся в Батуми до 5 ноября

В Грузию прибыли пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы Морского командования НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Новости-Грузия".

Соответствующую информацию сообщила пресс-служба правительства Аджарии.

 

ბათუმში ნატოს ხომალდების დახვედრის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი (SNMCMG2) შემოვიდა, რომლის შემადგენლობაშიც საფლაგმანო ხომალდი „FGS RHEIN” (გერმანია), ხომალდები: “TCG ERDEMLI” (თურქეთის რესპუბლიკა), “BRG STIBAR” (ბულგარეთი), ”ROS DIMITRIE NICOLESCUE” (რუმინეთი) და „SPS TURIA” (ესპანეთი).

Опубліковано ბათუმელები • Batumelebi.ge П'ятниця, 2 листопад 2018 р.

"Пять боевых кораблей из состава Постоянной морской саперной группы Морского командования НАТО прибыли в порт Батуми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе группы - немецкий флагманский корабль RHEIN, турецкий саперный фрегат ERDEMLI, корабль STIBAR ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский тральщик TURIA.

Подчеркивается, что корабли НАТО останутся в Батуми до 5 ноября для проведения совместных учений с представителями Береговой охраны Грузии.

Напомним, в сентябре Североатлантический альянс отметил успехи Грузии в подготовке к вступлению в НАТО. Отмечалось, что у Грузии есть существенный прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, создания эффективных институтов безопасности и обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите альянса заявил, что Грузия станет членом НАТО. Столтенберг поприветствовал президента Грузии Георгия Маргвелашвили в штаб-квартире НАТО, отметив, что с момента первого заседания комиссии НАТО-Грузия прошло 10 лет, и за это время партнерство стало ближе.

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