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До Грузії прибули 5 військових кораблів НАТО для проведення навчань

Новини » Політика    02.11.2018 - 13:29
Фото: навчання (mc.nato.int)
Фото: навчання (mc.nato.int)

Кораблі НАТО залишаться у Батумі до 5 листопада

До Грузії прибули п'ять бойових кораблів зі складу Постійної морський саперної групи Морського командування НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Новини-Грузія".

Відповідну інформацію повідомила прес-служба уряду Аджарії.

 

ბათუმში ნატოს ხომალდების დახვედრის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნატოს მუდმივმოქმედი მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი (SNMCMG2) შემოვიდა, რომლის შემადგენლობაშიც საფლაგმანო ხომალდი „FGS RHEIN” (გერმანია), ხომალდები: “TCG ERDEMLI” (თურქეთის რესპუბლიკა), “BRG STIBAR” (ბულგარეთი), ”ROS DIMITRIE NICOLESCUE” (რუმინეთი) და „SPS TURIA” (ესპანეთი).

Опубліковано ბათუმელები • Batumelebi.ge П'ятниця, 2 листопад 2018 р.

"П'ять бойових кораблів зі складу Постійної морської саперної групи Морського командування НАТО прибули в порт Батумі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у складі групи - німецький флагманський корабель RHEIN, турецький саперний фрегат ERDEMLI, корабель STIBAR ВМС Болгарії, румунський мінний корабель Lieutenant Dimitrie Nicolescu та іспанський тральщик TURIA.

Підкреслюється, що кораблі НАТО залишаться у Батумі до 5 листопада для проведення спільних навчань з представниками Берегової охорони Грузії.

Нагадаємо, у вересні Північноатлантичний альянс відзначив успіхи Грузії у підготовці до вступу в НАТО. Зазначалося, що у Грузії є істотний прогрес з точки зору проведення реформ, економічного розвитку, створення ефективних інститутів безпеки і оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, генсек НАТО Йенс Столтенберг на саміті альянсу заявив, що Грузія стане членом НАТО. Столтенберг привітав президента Грузії Георгія Маргвелашвілі у штаб-квартирі НАТО, зазначивши, що з моменту першого засідання комісії НАТО-Грузія пройшло 10 років, і за цей час партнерство стало ближчим.

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