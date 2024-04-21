У Грузії знову протестують проти скандального законопроекту

Закон про іноагентів в Грузії

Днями грузинський парламент у першому читанні схвалив так званий закон про іноагентів, який дуже близький за змістом до такого ж російського закону. Документ передбачає, що організації, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, повинні зареєструватися як агенти іноземного впливу. За відмову це зробити організації будуть штрафувати.

Закон викликав критику як в грузинській опозиції та грузинському суспільстві, так і в Євросоюзі та НАТО. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже попереджав, що закон негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. А в НАТО назвали рішення грузинського парламенту "кроком назад" на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Водночас голова правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що скандальний закон можуть скасувати або переглянути, якщо Грузію покличуть в ЄС.

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