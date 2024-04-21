В Грузии снова протестуют против скандального законопроекта

Закон об иноагентах в Грузии

На днях грузинский парламент в первом чтении одобрил так называемый закон об иноагентах, очень близкий по содержанию к такому же российскому закону. Документ предусматривает, что организации, получающие более 20% своего финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. За отказ этого сделать организации будут штрафовать.

Закон вызвал критику как в грузинской оппозиции, так и в грузинском обществе, так и в Евросоюзе и НАТО. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже предупреждал, что закон окажет негативное влияние на прогресс Грузии на пути в ЕС. А в НАТО назвали решение грузинского парламента "шагом назад" на пути к евроатлантической интеграции.

В то же время глава правящей грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что скандальный закон могут отменить или пересмотреть, если Грузию позовут в ЕС.

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