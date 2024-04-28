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У Грузії знову протестують через скандальний закон: велетенська колона йде до парламенту

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителі Грузії знову протестують через скандальний закон про іноагентів, який нещодавно був ухвалений парламентом у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia.

Сьогодні надвечір в Тбілісі розпочався марш до будівлі парламенту. Протестувальники виступають проти закону про іноагентів.

Біля самого парламенту зараз уже зібралося досить багато людей, вони чекають, коли підійде основна частина акції.

 

Імовірно, планується оточити будівлю парламенту.

 

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше цього місяця парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Друге читання планується на 30 квітня.

Після ухвалення в Тбілісі знову відновились протести. Жителі виступають проти скандального закону.

В Європарламенті також відреагували на рішення парламенту. Як реакцію на дії грузинського уряду в ЄП ухвалили резолюцію.

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Грузія