У Грузії знову протестують через скандальний закон: велетенська колона йде до парламенту

Що передувало

Нагадаємо, раніше цього місяця парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Друге читання планується на 30 квітня.

Після ухвалення в Тбілісі знову відновились протести. Жителі виступають проти скандального закону.

В Європарламенті також відреагували на рішення парламенту. Як реакцію на дії грузинського уряду в ЄП ухвалили резолюцію.

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