В Грузии снова протестуют из-за скандального закона: огромная колонна идет к парламенту

Жители Грузии снова протестуют из-за скандального закона об иноагентах, который недавно был принят парламентом в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.
Сегодня к вечеру в Тбилиси начался марш к зданию парламента. Протестующие выступают против закона об иноагентах.
У самого парламента сейчас уже собралось достаточно много людей, они ждут, когда подойдет основная часть акции.
Вероятно, планируется оцепить здание парламента.
Напомним, ранее в этом месяце парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Второе чтение запланировано на 30 апреля.
После принятия в Тбилиси снова возобновились протесты. Жители выступают против скандального закона.
В Европарламенте также отреагировали на решение парламента. В качестве реакции на действия грузинского правительства в ЕП приняли резолюцию.
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