В Грузии снова протестуют из-за скандального закона: огромная колонна идет к парламенту

Сегодня к вечеру в Тбилиси начался марш к зданию парламента. Протестующие выступают против закона об иноагентах.

У самого парламента сейчас уже собралось достаточно много людей, они ждут, когда подойдет основная часть акции.

Вероятно, планируется оцепить здание парламента.