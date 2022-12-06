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У Грузії заявили, що не можуть і не будуть надавати військову допомогу Україні

Фото: в Грузії заявили, що не можуть і не надаватиму військову допомогу Україні (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Грузія не може і не надаватиме Україні військову допомогу. При цьому країна надає "беззаперечну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Зазначимо, що раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що попри численні запити щодо постачання зброї та боєприпасів до України відповіді від грузинського уряду не було.

У свою чергу голова парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдинарадзе заявив, що Київ нібито прагне того, щоб "Грузія виступала у війні як сторона".

Мдинарадзе зазначив, що "ставати стороною в окупаційній війні Росії не на користь Грузії". Він заявив, що країна підтримуватиме мир.

"Коли представник країни каже, що Грузія має постачати в Україну озброєння та військову техніку, очевидно, що у них об'єктивно немає особливих очікувань щодо постачання спеціального озброєння чи військової техніки з Грузії. Посил, який озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті, решта того, що він говорив, являло собою дрібні ганебні меседжі", - сказав Мдинарадзе.

Водночас він зазначив, що Грузія військову допомогу надавати не може і не буде.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що результат війни в Україні має екзистенційне значення для Молдови та Грузії.

Крім того, президент Грузії Саломе Зурабішвілі допускала перегляд візового режиму з Росією.

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