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В Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине

Фото: в Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Грузия не может и не буде оказывать Украине военную помощь. При этом страна предоставляет "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Отметим, что ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что несмотря на многочисленные запросы о поставках оружия и боеприпасов в Украину, ответа от грузинского правительства не было.

В свою очередь глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Киев якобы стремится к тому, чтобы "Грузия выступала в войне в качестве стороны".

Мдинарадзе отметил, что "становиться стороной в оккупационной войне России не в интересах Грузии". Он заявил, что страна будет поддерживать мир.

"Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий в отношении поставок специального вооружения или военной техники из Грузии. Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте, остальное то, что он говорил, представляло собой мелкие порочащие месседжи", - сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что Грузия военную помощь оказывать не может и не будет.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что исход войны в Украине имеет экзистенциальное значение для Молдовы и Грузии.

Кроме ого, президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр визового режима с Россией.

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