Президент Грузії допустила перегляд візового режиму з Росією
Влада Грузії може переглянути візовий режим з Росією, який поки є досить ліберальним.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу", про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
"Не виключено, що нам доведеться переглянути візовий режим, який у сьогоднішніх умовах досить ліберальний і менш прийнятний в умовах російської агресії, але все це має вирішити влада спільно з суспільством", - заявила президент.
За її словами, зараз перебування громадян РФ у Грузії "є викликом" і особливо важливо, щоб громадськість була впевнена в тому, що всі механізми контролю задіяні для "уникнення небезпеки".
Нагадаємо, через оголошення мобілізації в Росії велика кількість чоловіків почали виїжджати з країни до Грузії.
Після цього в парламенті Грузії заговорили про можливе запровадження заборони на в'їзд у країну для чоловіків віком від 18 до 55 років, але в уряді відразу ж спростували такі чутки.
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