В Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине

Грузия не может и не буде оказывать Украине военную помощь. При этом страна предоставляет "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия Online ".

Отметим, что ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что несмотря на многочисленные запросы о поставках оружия и боеприпасов в Украину, ответа от грузинского правительства не было.

В свою очередь глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Киев якобы стремится к тому, чтобы "Грузия выступала в войне в качестве стороны".

Мдинарадзе отметил, что "становиться стороной в оккупационной войне России не в интересах Грузии". Он заявил, что страна будет поддерживать мир.

"Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украину вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий в отношении поставок специального вооружения или военной техники из Грузии. Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте, остальное то, что он говорил, представляло собой мелкие порочащие месседжи", - сказал Мдинарадзе.

При этом он отметил, что Грузия военную помощь оказывать не может и не будет.