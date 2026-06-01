У Грузії затримали засновника місцевого "Безсмертного полку" і звинуватили у шпигунстві

06:46 01.06.2026 Пн
2 хв
Організатор проросійських рухів роками збирав секретні дані
Катерина Коваль
Фото: арештований вже заговорив про "русофобію" (Getty Images)

Служба держбезпеки Грузії затримала засновника місцевого аналога "Безсмертного полку" та звинуватила його у шпигунстві. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинський "Перший канал".

Кого затримали і в чому звинувачують

За версією слідства, Рцхиладзе роками збирав і передавав розвідувальну інформацію іноземним спецслужбам. Для прикриття він створював інформаційні платформи та організовував масові заходи - зокрема акції "Безсмертного війська". Дані він передавав представникам розвідок двох держав - особисто на зустрічах у Грузії та за кордоном, а також в електронному вигляді. Яких саме держав - СДБ не уточнила.

Водночас затримано й другу особу - Іраклія Чихладзе, директора медіасоюзу "Євразія" та засновника "Кавказського центру прав людини". Йому також інкримінують шпигунство.

Версія захисту

Адвокат Рцхиладзе заявив: його підзахисний пов'язує арешт саме зі своєю проросійською діяльністю - зокрема зі створенням ради з виявлення "русофобії". Адвокат Чихладзе підписав угоду про нерозголошення і не коментує деталі справи, однак стверджує, що доказів шпигунства у справі немає.

Хто такий Рцхиладзе

Рцхиладзе - один із головних провідників проросійського порядку денного в Грузії, пише Moscow Times. На його ім'я зареєстровані організації "Безсмертний полк Грузії", "Народний рух за грузино-російський діалог" та "Кавказське співробітництво". Очолюваний ним "Інститут Євразії" нещодавно створив Раду з моніторингу "русофобії".

Рцхиладзе виправдовує російське вторгнення в Україну і покладає відповідальність за війну на Зеленського. У 2025 році журналісти з'ясували, що він отримував фінансування від російського фонду підтримки співвітчизників за кордоном.

