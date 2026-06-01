В Грузии задержали основателя местного "Бессмертного полка" и обвинили в шпионаже

06:46 01.06.2026 Пн
2 мин
Организатор пророссийских движений годами собирал секретные данные
aimg Екатерина Коваль
Фото: арестованный уже заговорил о "русофобии" (Getty Images)

Служба госбезопасности Грузии задержала основателя местного аналога "Бессмертного полка" и обвинила его в шпионаже. Ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский"Первый канал".

Кого задержали и в чем обвиняют

По версии следствия, Рцхиладзе годами собирал и передавал разведывательную информацию иностранным спецслужбам. Для прикрытия он создавал информационные платформы и организовывал массовые мероприятия - в частности акции "Бессмертного войска". Данные он передавал представителям разведок двух государств - лично на встречах в Грузии и за рубежом, а также в электронном виде. Каких именно государств - СГБ не уточнила.

В то же время задержан и второй человек - Ираклий Чихладзе, директор медиасоюза "Евразия" и основатель "Кавказского центра прав человека". Ему также инкриминируют шпионаж.

Версия защиты

Адвокат Чичиладзе заявил: его подзащитный связывает арест именно со своей пророссийской деятельностью - в частности с созданием совета по выявлению "русофобии". Адвокат Чихладзе подписал соглашение о неразглашении и не комментирует детали дела, однако утверждает, что доказательств шпионажа в деле нет.

Кто такой Рцхиладзе

Рцхиладзе - один из главных проводников пророссийской повестки дня в Грузии, пишет Moscow Times. На его имя зарегистрированы организации "Бессмертный полк Грузии", "Народное движение за грузино-российский диалог" и "Кавказское сотрудничество". Возглавляемый им "Институт Евразии" недавно создал Совет по мониторингу "русофобии".

Рцхиладзе оправдывает российское вторжение в Украину и возлагает ответственность за войну на Зеленского. В 2025 году журналисты выяснили, что он получал финансирование от российского фонда поддержки соотечественников за рубежом.

