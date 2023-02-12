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У Грузії зафіксували сильний землетрус

Фото: У Грузії зафіксували сильний землетрус (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Олег Васьків

У селі Вакіджварі, що на заході Грузії, ввечері 11 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,9 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший канал Грузії.

Як зазначили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, осередок підземних поштовхів був на глибині 4,96 кілометра.

Землетрус зафіксували о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.

Нагадаємо, у світі за останні дві доби було зафіксовано понад 265 землетрусів.

До слова, в Азії тривають природні лиха. У Киргизії стався землетрус, а у Індонезії прокинувся вулкан.

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Грузія