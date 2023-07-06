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У Грузії відмовилися проводити консультації з послом після рекомендацій України

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Четвер 06 липня 2023 23:18
У Грузії відмовилися проводити консультації з послом після рекомендацій України Фото: Ілля Дарчіашвілі, голова МЗС Грузії (facebook.com/mfageorgia)
Автор: Іван Носальський

Грузія не проводитиме консультацій зі своїм послом в Україні Георгієм Закарашвілі після відповідних рекомендацій Києва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Imedi заявив міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі.

Чиновник розповів, що Закарашвілі вже виїхав з України та продовжить роботу послом у міністерстві.

"Посольство Грузії у Києві продовжує роботу. Дипломати перебувають на місці, і ми продовжуватимемо працювати в цьому напрямку", - додав Дарчіашвілі.

Він також назвав рішення української влади відправити посла назад до Грузії "несправедливим навіть за людськими мірками".

"Страсбурзький суд ухвалив рішення, що грузинська влада відповідально ставиться до всіх ув'язнених, включаючи Саакашвілі (колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі - ред.)", - додав глава МЗС.

Скандал із Саакашвілі

Нагадаємо, 3 липня було оприлюднено нові фото Міхеїла Саакашвілі, на яких він перебуває у дуже поганому стані.

Президент Володимир Зеленський на тлі цього доручив Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла та рекомендувати йому виїхати з країни для консультацій зі своєю столицею.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що таке рішення - надзвичайно жорстка форма дипломатії.

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Грузія Міхеіл Саакашвілі
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