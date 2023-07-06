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В Грузии отказались проводить консультации с послом после рекомендаций Украины

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Четверг 06 июля 2023 23:18
В Грузии отказались проводить консультации с послом после рекомендаций Украины Фото: Илья Дарчиашвили, глава МИД Грузии (facebook.com/mfageorgia)
Автор: Иван Носальский

Грузия не будет проводить консультации со своим послом в Украине Георгием Закарашвили после соответствующих рекомендаций Киева.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Imedi заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Чиновник рассказал, что Закарашвили уже выехал из Украины и продолжит работу послом в министерстве.

"Посольство Грузии в Киеве продолжает работу. Дипломаты находятся на месте, и мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил Дарчиашвили.

Он также назвал решение украинских властей отправить посла обратно в Грузию "несправедливым даже по человеческим меркам".

"Страсбургский суд принял решение, что грузинские власти ответственно относятся ко всем заключенным, включая Саакашвили (бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили - ред.)", - добавил глава МИД.

Скандал с Саакашвили

Напомним, 3 июля были обнародованы новые фото Михеила Саакашвили, на которых он находится в очень плохом состоянии.

Президент Владимир Зеленский на фоне этого поручил Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла и рекомендовать ему выехать из страны для консультаций со своей столицей.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что такое решение - чрезвычайно жесткая форма дипломатии.

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Грузия Михаил Саакашвили
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