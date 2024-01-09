У Грузії століттями один ворог - Росія. Багато хто цього не усвідомлює, - Зурабішвілі

Росія століттями є єдиним ворогом Грузії, однак багато хто досі цього не усвідомлює.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online" .

За словами Зурабішвілі, вона завжди мала відчуття, що Грузія впродовж століть має одного ворога - Росію, і навколо цього народ країни обов′язково буде об′єднуватися.

"Але дехто цього не усвідомлює і сьогодні. Можливо, дехто не усвідомлює цього, дехто - не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам ворог не приховує. У всьому простежується цей факт", - сказала вона.

Зурабішвілі зазначила, що в якісь періоди після розвалу СРСР у Грузії хтось міг подумати про інше ставлення з боку Москви.

"Можливо, у Росії хтось думає про те, що можуть бути інші стосунки з сусідом. Але сьогодні цього немає, немає звідти жодного знаку, який вказував би на те, що Росія має свідомість або бажання встановити рівноправні стосунки зі своїми сусідами", - додала президент Грузії.

Відносини Грузії та Росії

Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.

Раніше глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з Росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.

Однак парламент Грузії вирішив не розглядати проект резолюції, який засуджує плани росіян побудувати базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.