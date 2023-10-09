У парламенті Грузії відмовилися засуджувати плани РФ щодо бази Чорноморського флоту в Абхазії
Парламент Грузії не розглядатиме проект резолюції, який засуджує плани росіян збудувати базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.
Про це заявив перший віце-спікер парламенту Грузії від правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Вольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Як зазначив Вольський, Грузія "перебуває у складному становищі в умовах окупації Росією Абхазії та Південної Осетії".
На його думку, ухвалення подібної резолюції, яка засуджує дії окупантів, "було б провокацією".
Вольський додав, що "аналогічні заяви Москва робила ще у 2009 році", але вони так і не були реалізовані.
Варто зауважити, що раніше грузинська опозиція підготувала проект резолюції, який у різкій формі засуджував окупацію Росією територій країни та їхню мілітаризацію.
Що передувало
Нагадаємо, минулого тижня глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з Росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.
Він розповів про це наступного дня після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
У Євросоюзі вже висловили сильне занепокоєння у зв'язку з такими планами.
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