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У парламенті Грузії відмовилися засуджувати плани РФ щодо бази Чорноморського флоту в Абхазії

Тбілісі, Понеділок 09 жовтня 2023 22:58
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У парламенті Грузії відмовилися засуджувати плани РФ щодо бази Чорноморського флоту в Абхазії Фото: у парламенті Грузії відмовилися засуджувати плани РФ щодо бази Чорноморського флоту в Абхазії (flickr by JRope)
Автор: Іван Носальський

Парламент Грузії не розглядатиме проект резолюції, який засуджує плани росіян збудувати базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.

Про це заявив перший віце-спікер парламенту Грузії від правлячої партії "Грузинська мрія" Георгій Вольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначив Вольський, Грузія "перебуває у складному становищі в умовах окупації Росією Абхазії та Південної Осетії".

На його думку, ухвалення подібної резолюції, яка засуджує дії окупантів, "було б провокацією".

Вольський додав, що "аналогічні заяви Москва робила ще у 2009 році", але вони так і не були реалізовані.

Варто зауважити, що раніше грузинська опозиція підготувала проект резолюції, який у різкій формі засуджував окупацію Росією територій країни та їхню мілітаризацію.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з Росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.

Він розповів про це наступного дня після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Євросоюзі вже висловили сильне занепокоєння у зв'язку з такими планами.

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Російська Федерація Грузія Черноморский флот Абхазия
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