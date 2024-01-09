В Грузии веками один враг - Россия. Многие этого не осознают, - Зурабишвили

Россия веками является единственным врагом Грузии, однако многие до сих пор этого не осознают.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" .

По словам Зурабишвили, у нее всегда было ощущение, что Грузия на протяжении веков имеет одного врага - Россию, и вокруг этого народ страны обязательно будет объединяться.

"Но некоторые этого не осознают и сегодня. Возможно, некоторые не понимают этого, некоторые - не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам враг не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", - сказала она.

Зурабишвили отметила, что в какие-то периоды после развала СССР в Грузии кто-то мог подумать о другом отношении со стороны Москвы.

"Возможно, в России кто-то думает о том, что могут быть другие отношения с соседом. Но сегодня этого нет, нет оттуда ни одного знака, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями", - добавила президент Грузии.

Отношения Грузии и России

Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, которые оккупировала РФ.

Ранее глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот.

Однако парламент Грузии решил не рассматривать проект резолюции, осуждающий планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.