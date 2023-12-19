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У Грузії спробували виправдатися через неприєднання до санкцій ЄС проти Росії

Архівне фото: У Грузії спробували виправдатися через неприєднання до санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Грузія частково підтримала санкції ЄС, щодо Росії обмежень країна не вводила. У парламенті виправдали це заявленою політикою.

Про це заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель раніше заявляв, що Грузія тільки частково підтримала рішення Євросоюзу про продовження європейського аналога "акта Магнітського" - механізму введення персональних санкцій проти іноземців, замішаних у грубих порушеннях прав людини.

Грузія підтримала продовження обмежувальних заходів проти КНДР і керівництва Придністровського регіону Молдови. Водночас Грузії немає серед тих країн, які долучилися до рішення про продовження санкційного списку, більшість фігурантів якого - громадяни РФ і Китаю. 

На відміну від Грузії, інші країни-кандидати на вступ до ЄС, рішення щодо санкцій проти цих осіб підтримали.

Позиція влади Грузії

Папуашвілі заявив, що у Грузії є заявлена політика, і країна дотримується цієї політики. 

"Ця політика привела нас до стабільної ситуації в Грузії, яка забезпечує наш економічний розвиток. Ця політика принесла нам статус кандидата в ЄС. Ми не приєднуємося до санкцій проти Росії", - додав він.

Також у МЗС Грузії повідомили, що країна останніми роками дотримувалася наявної практики щодо цього документа, про що проінформовані їхні партнери.

Ставлення Грузії до санкцій проти РФ

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити санкції проти Росії не планує.

Раніше тому президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

У вересні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Грузії важливо синхронізувати геополітичний курс із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовною підтримкою санкційної політики проти Росії.

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