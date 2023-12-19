В Грузии попытались оправдаться за неприсоединение к санкциям ЕС против России

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Грузия только частично поддержала решение Евросоюза о продлении европейского аналога "акта Магнитского" - механизма введения персональных санкций против иностранцев, замешанных в грубых нарушениях прав человека.

Грузия поддержала продление ограничительных мер против КНДР и руководства Приднестровского региона Молдовы. В то же время Грузии нет среди тех стран, которые присоединились к решению о продлении санкционного списка, большинство фигурантов которого - граждане РФ и Китая.

В отличие от Грузии, другие страны-кандидаты на вступление в ЕС, решение о санкциях против этих лиц поддержали.

Позиция властей Грузии

Папуашвили заявил, что у Грузии есть заявленная политика, и страна придерживается этой политики.

"Эта политика привела нас к стабильной ситуации в Грузии, которая обеспечивает наше экономическое развитие. Эта политика принесла нам статус кандидата в ЕС. Мы не присоединяемся к санкциям против России", - добавил он.

Также в МИД Грузии сообщили, что страна в последние годы придерживалась имеющейся практики по этому документу, о чем проинформированы их партнеры.

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить санкции против России не планирует.

Ранее назад президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физического и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России.