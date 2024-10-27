У Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції, - прем'єр

Перше засідання парламенту Грузії пройде у звичайному режимі й уряд буде затверджено. Це зроблять, попри відмову опозиції визнавати результати виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, якого цитує "Ехо Кавказу".
"За всі ці роки вони жодного разу не змогли ухвалити результати виборів, гідно ухвалити свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте. Будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна", - сказав Кобахідзе.
Він також звинуватив опозицію у тому, що та виступила проти конституційного ладу країни.
"Слід ще раз наголосити, що й у цьому випадку низка неурядових організацій разом із політичними, радикальними партіями виступила проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але це слабка спроба", - заявив прем'єр.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі анонсувала звернення на вечір 27 жовтня. Ймовірно, вона прокоментує результати парламентських виборів.
Варто додати, що Зурабішвілі підтримала опозиційну коаліцію та розкритикувала "Грузинську мрію".
Вчора, 26 жовтня, у Грузії відбули вибори до парламенту. За даними ЦВК Грузії, близько 54% голосів набрала проросійська "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років.
До парламенту також проходять чотири опозиційні партії, які подолали бар'єр у 5%. Йдеться про партії "Коаліція за зміни" - 10,92%, "Єдність - Національний рух" - 10,12%, "Сильна Грузія" - 8,78%, та "Гахарія - За Грузію" - 7,76%.
Чотири опозиційні партії вже заявили, що не визнаватимуть результати виборів. Вчора під час голосування у Грузії фіксували масові вкиди бюлетенів, видавання по декілька бюлетенів на одного, чисельні бійки та провокації.
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