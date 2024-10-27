У Грузії сформують уряд попри заперечення опозиції, - прем'єр

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли ухвалити результати виборів, гідно ухвалити свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте. Будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна", - сказав Кобахідзе.

Він також звинуватив опозицію у тому, що та виступила проти конституційного ладу країни.

"Слід ще раз наголосити, що й у цьому випадку низка неурядових організацій разом із політичними, радикальними партіями виступила проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але це слабка спроба", - заявив прем'єр.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі анонсувала звернення на вечір 27 жовтня. Ймовірно, вона прокоментує результати парламентських виборів.

Варто додати, що Зурабішвілі підтримала опозиційну коаліцію та розкритикувала "Грузинську мрію".