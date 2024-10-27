Ще дві опозиційні партії у Грузії не визнавали результатів виборів
Опозиційні партія "Гахарія - за Грузію" та коаліція "Лело" не визнали результатів парламентських виборів у Грузії. Опозиціонери закликали до "розумних протестів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
"Факт, про який можна однозначно сказати - Іванішвілі придушив волю громадян Грузії. І ті вибори, ті результати, що були опубліковані, не відбивають волі грузинського народу. На жаль, це не сталося вчора і не сталося за один день", - заявив колишній прем'єр і партії "Гахарія - за Грузію" Георгій Гахарія.
За його словами, системний характер мали залякування виборців, підкуп, маніпуляції з посвідченнями особи, тиск та залякування державних службовців та соціально незахищених осіб.
Гахарія закликав до "до розумних форм протесту", які будуть спрямовані на захист вибору грузинів.
Лідер партії "Лело" та коаліції "Сильна Грузія" Мамука Хазарадзе також заявив, що відмовляється визнавати результати виборів.
"Вибори тотально сфальсифіковані. Вони привласнили голоси людей і готують країну для Росії. Не вийде! З цією фальсифікацією я не погоджуся і не можу погодитися... ніколи", - заявив опозиціонер.
Вибори у Грузії
У суботу, 26 жовтня, у Грузії пройшли парламентські вибори. Їх називали "вирішальними", оскільки партія-переможець визначить курс країни на чотири роки.
За місця у парламенті борються коаліція опозиційних партій та проросійська "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років. У Грузії під час виборів фіксували масові порушення - вкиди бюлетенів, видавання по декілька бюлетенів на одного, бійки.
За інформацією ЦВК Грузії, партія правляча партія "Грузинська мрія" отримує на виборах понад 54% голосів, далі йдуть опозиційні партії.
Раніше опозиційні "Коаліція за зміни", "Єдність - Національний рух" та "Сильна Грузія" заявили, що не визнають результатів виборів. Частина опозиціонерів анонсувала проведення акцій протесту.
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