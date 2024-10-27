В Грузии сформируют правительство, несмотря на несогласие оппозиции, - премьер

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз. Любая попытка обжаловать конституционное устройство неприемлема", - сказал Кобахидзе.

Он также обвинил оппозицию в том, что она выступила против конституционного строя страны.

"Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд неправительственных организаций вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но это слабая попытка", - заявил премьер.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала обращение на вечер 27 октября. Вероятно, она прокомментирует результаты парламентских выборов.

Стоит добавить, что Зурабишвили поддержала оппозиционную коалицию и раскритиковала "Грузинскую мечту".