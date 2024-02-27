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Польща розпочала військові навчання Dragon-24

Польща, Вівторок 27 лютого 2024 05:53
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Польща розпочала військові навчання Dragon-24 Фото: Польща розпочала військові навчання (twitter.com/DGeneralneRSZ)
Автор: RBC.UA

У Польщі розпочинаються військові навчання Dragon-24, які є частиною військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

У рамках маневрів НАТО Польща організовує власні національні навчання Dragon-24. Крім польських військових, в них братимуть участь військовослужбовці з Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Албанії. Загалом буде залучено близько 20 тисяч солдатів та 3500 одиниць техніки з 10 країн НАТО.

"Вони будуть перевірені на взаємодію та виконання бойових завдань на суші, у повітрі та на морі. Крім військових дій у вказаних сферах, бойові операції також проводитимуться у кіберпросторі", - повідомляє Генкомандування.

Навчання Dragon-24 стануть перевіркою здатності Збройних сил Польщі реагувати на потенційну багатовимірну кризу збройного характеру.

Як зазначається, основними силами польської армії для участі в навчаннях буде 11-та Любуська бронекавалерійська дивізія, солдати Сил спеціального призначення, ВПС, ВМС і Територіальної оборони.

Про навчання НАТО Steafast Defender

Навчання Steafast Defender триватиимуть до кінця травня від Атлантики до східного флангу НАТО за сценарієм конфлікту з "противником рівного за силою". У навчаннях візьмуть участь 90 тисяч осіб:

  • солдати з усіх країн Альянсу та Швеції;
  • 50 військових кораблів;
  • 80 літаків;
  • 1100 бойових машин.

У заяві Генерального командування заявили, що такі начання є "демонстрацією обороноздатності Альянсу та його держав-членів" і "не спрямовані проти будь-якої країни".

Нагадаємо, у Києві у Дарницькому районі з 26 лютого розпочнуться навчання військових. Місцевих мешканців закликають не знімати та не публікувати в мережі дій Збройних Сил України. Зазначається, що наступні три дні будуть проводитися навчання за участі підрозділів оборони Києва. У Дарницькій районній державній адміністрації повідомили, що у ході тренувань будуть залучені особовий склад, військова техніка та зброя. Метою навчань є "підвищення бойових навичок під час підготовки та ведення оборонної операції".

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