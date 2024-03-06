В Грузии начались военные учения с участием стран НАТО и США
В Грузии проходят военные учения специального назначения "Троянский след"-2024. В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО и партнеров будут работать над улучшением сотрудничества в рамках мировой сети партнеров и союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .
"Грузия, участвуя в учениях в третий раз, еще больше укрепит свои оборонные возможности и оперативную совместимость со странами-членами НАТО", - говорится в заявлении дипведомства и добавляется: - Учебами руководит Европейское командование специальных операций США.
Учения проходят одновременно в Греции, Румынии и Грузии. Кроме грузинских и американских военных, в маневрах принимают участие представители Великобритании, Испании, Польши и Румынии. Также к учениям присоединятся резервисты терробороны Министерства обороны Грузии и добровольцы.
В ходе учений военные будут выполнять задачи на суше и море в Восточной и Западной Грузии. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии, целью "Троянского следа" является обмен опытом между странами и повышение уровня боевой готовности.
Напомним, в Польше начинаются военные учения Dragon-24, входящие в состав военных маневров НАТО под названием Steadfast Defender-24. В рамках этих маневров Польша организует свои национальные учения Dragon-24. Среди участников, кроме польских военных, будут представители из Испании, Великобритании, Турции и Албании. В общей сложности в этих учениях примут участие около 20 тысяч солдат и 3500 единиц техники из 10 стран-членов НАТО.
"Помимо военных действий в указанных сферах также будут проводиться боевые операции в киберпространстве", - отмечает Генеральное командование.
Учения Dragon-24 будут испытанием готовности Вооруженных сил Польши реагировать на возможный многомерный кризис вооруженного характера. В частности, главными силами, которые примут участие в учениях, будут 11 Любушская бронекавалерийская дивизия, солдаты Сил специального назначения, ВВС, ВМС и Теробороны.
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