В Грузии начались военные учения с участием стран НАТО и США

В Грузии проходят военные учения специального назначения "Троянский след"-2024. В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, Соединенных Штатов, стран-членов НАТО и партнеров будут работать над улучшением сотрудничества в рамках мировой сети партнеров и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

"Грузия, участвуя в учениях в третий раз, еще больше укрепит свои оборонные возможности и оперативную совместимость со странами-членами НАТО", - говорится в заявлении дипведомства и добавляется: - Учебами руководит Европейское командование специальных операций США.

Учения проходят одновременно в Греции, Румынии и Грузии. Кроме грузинских и американских военных, в маневрах принимают участие представители Великобритании, Испании, Польши и Румынии. Также к учениям присоединятся резервисты терробороны Министерства обороны Грузии и добровольцы.

В ходе учений военные будут выполнять задачи на суше и море в Восточной и Западной Грузии. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии, целью "Троянского следа" является обмен опытом между странами и повышение уровня боевой готовности.