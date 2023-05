У Грузії протести через приїзд дочки Лаврова. Правляча партія назвала це "ксенофобієюф"

Сьогодні, 20 травня, в районі готелю Kvareli Lake Resort у Кахетії відбулись зіткнення поліції з мітингувальниками. Учасники акції заявляють, що там перебуває дочка глави МЗС РФ, яка приїхала на весілля до одного з членів сім'ї.

Один із лідерів ЄНР Леван Бежашвілі заявив, що учасники акції розходитися не збираються, пікетування триватиме і вночі. "Ми не дамо перетворити Грузію на дачне селище для сім'ї Лаврова", - заявив Бежашвілі.

Наразі відомо про затримання 16 протестувальників.

Позиція уряду

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акції проти прямого авіасполучення з Росією і сьогоднішні протести через приїзд дочки Лаврова "ксенофобією".

"Це відгалуження ліберально-фашистської агітації і я закликаю всіх утриматися. У Грузії немає місця ксенофобії", - сказав Кобахідзе, припустивши, що учасники протестів хочуть зірвати туристичний сезон. Тут же він повторив тезу про "другий фронт", - наголосив він.

Що стосується повідомлень про те, що в Грузії гостює дочка та інші члени сім'ї Сергія Лаврова, Кобахідзе сказав, що покладається на інформацію готелю, який заявив, що їх немає

Протести в Грузії

Нагадаємо, що Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Після його появи у парламенті Грузії спалахнула хвиля протестів.

В ЄС закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію. У Тбілісі такий крок Кремля також викликав критику, проте днями влада все ж відновила рейси.

І вже вчора в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". Ця подія викликала обурення серед жителів Грузії, внаслідок чого активісти влаштували мітинг.

В аеропорту вони влаштували протест, учасники якого тримали плакати з написами "You are not welcome" ("Вам тут не раді"), "Російський літак, іди н***й" та "Ні авіарейсам окупанта до Грузії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.