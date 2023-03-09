В Грузии на протестах задержали бойца, воевавшего на стороне Украины

Во время протестов в Грузии 8 марта, правоохранители задержали бойца, воевавшего против России на стороне Украины - Надима Хмаладзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую редакцию " Радио Свобода ".

Украинский боец Надим Хмаладзе был задержан по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве на площади Свободы в Тбилиси 8 марта около 16:00.

По словам полиции, эти два действия являются нарушением статей 166 и 173 КУоАП.

Родственники и адвокат несколько часов искали Хмаладзе. Однако только в конце дня адвокат Торнике Бакрадзе нашел его в СИЗО Загесе.

"У нас была встреча около часа. За что его задержали, ему официально не известно. Протокола задержания я не видел, как и он. Ему устно сказали, что задержали из-за словесных оскорблений, которые будет трудно доказать - на момент ареста он не мог поступить преступление", - адвокат Хмаладзе.

Он также обращает внимание, что Хмаладзе во время встречи в изоляторе рассказывал о преследованиях и проблемах, которые возникали у него при пересечении границы.

"Утром 6 марта человек из Украины приехал в Тбилиси, и, как он говорит, его дольше всех задержали на паспортном контроле и не объяснили почему. А после того, как он попал на территорию юрисдикции Грузии, его постоянно преследовало четверо неизвестных. Он считает, что эти люди были сотрудниками криминальной полиции", - сообщил Бакрадзе.

Напомним, сегодня МВД Грузии сообщило, что грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпущены из СИЗО.

Ранее мы сообщали, что часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города.

Детальнее о протестах в Грузии, их причинах и к чему это может привести - читайте в материале РБК-Украина.

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