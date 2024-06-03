У Грузії підписали закон "про іноагентів": яких дій очікувати далі від влади країни

Згідно з новим законом, протягом двох місяців (до початку серпня - ред.) відповідні органи та посадовці мають ухвалити та опублікувати підзаконні акти

Своєю чергою, Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

За попередньою інформацією, вже із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Будинок юстиції внести заяву про реєстрацію як організацій, що проводять "інтереси іноземної сили". В іншому разі на них буде накладено штрафи.

Зазначається, що для виявлення організацій, що "проводять інтереси іноземної сили", і перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції країни в будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник - отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані.