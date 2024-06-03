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У Грузії підписали закон "про іноагентів": яких дій очікувати далі від влади країни

Фото: закон про іноагентів у Грузії підписали (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон "Про прозорість іноземного впливу". Згідно із ним, Мін'юст і Мінфін країни отримали право без суду вимагати інформацію та проводити діяльність згідно з системою "доносів", впроваджуючи на свій розсуд штрафи стосовно організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа" та "NewsGeorgia"

Згідно з новим законом, протягом двох місяців (до початку серпня - ред.) відповідні органи та посадовці мають ухвалити та опублікувати підзаконні акти

Своєю чергою, Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону".

За попередньою інформацією, вже із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, протягом місяця мають через Будинок юстиції внести заяву про реєстрацію як організацій, що проводять "інтереси іноземної сили". В іншому разі на них буде накладено штрафи.

Зазначається, що для виявлення організацій, що "проводять інтереси іноземної сили", і перевірки виконання вимог закону Міністерство юстиції країни в будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник - отримати необхідну інформацію, зокрема персональні дані.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні, 28 травня, парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу".

У парламент Грузії таку ініціативу протягла проросійська правляча партія "Грузинська мрія". Вона передбачає важелі впливу на організації, які фінансують із-за кордону.

Після того, як парламент подолав вето, закон було фактично ухвалено.

Як стало відомо нещодавно, ЄС вже готує відповідь після того, як парламент Грузії подолав вето та остаточно ухвалив закон "про іноагентів".

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