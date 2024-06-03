RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Грузии подписали закон "об иноагентах": каких действий ожидать дальше от властей страны

Фото: закон об иноагентах в Грузии подписали (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Согласно ему, Минюст и Минфин страны получили право без суда требовать информацию и проводить деятельность согласно системе "доносов", вводя по своему усмотрению штрафы в отношении организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" и "NewsGeorgia"

Согласно новому закону, в течение двух месяцев (до начала августа – ред.) соответствующие органы и должностные лица должны принять и опубликовать подзаконные акты.

В свою очередь, Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие меры по выполнению этого закона".

По предварительной информации, уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации как организаций, проводящих "интересы иностранной силы". В противном случае на них будут наложены штрафы.

Отмечается, что для выявления "проводящих интересы иностранной силы организаций" и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции страны в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник - получить необходимую информацию, в том числе персональные данные.

Что предшествовало

Напомним, накануне, 28 мая, парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния".

В парламент Грузии такую инициативу продолжила пророссийская правящая партия "Грузинская мечта". Она предусматривает рычаги влияния на организации, финансирующиеся из-за границы.

После того, как парламент преодолел вето, закон был фактически принят.

Как стало известно недавно, ЕС уже готовит ответ после того, как парламент Грузии преодолел вето и окончательно принял закон "об иноагентах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарламентГрузия