В Грузии подписали закон "об иноагентах": каких действий ожидать дальше от властей страны

Согласно новому закону, в течение двух месяцев (до начала августа – ред.) соответствующие органы и должностные лица должны принять и опубликовать подзаконные акты.

В свою очередь, Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие меры по выполнению этого закона".

По предварительной информации, уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 получали более 20% дохода из-за рубежа, в течение месяца должны через Дом юстиции внести заявление о регистрации как организаций, проводящих "интересы иностранной силы". В противном случае на них будут наложены штрафы.

Отмечается, что для выявления "проводящих интересы иностранной силы организаций" и проверки выполнения требований закона Министерство юстиции страны в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник - получить необходимую информацию, в том числе персональные данные.