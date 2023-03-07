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В Грузии во время разгона протестов пострадали десятки человек

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Тбилиси, Вторник 07 марта 2023 21:42
В Грузии во время разгона протестов пострадали десятки человек Фото: в Грузии во время разгона протестов пострадали десятки человек (t.me/nlevshitstelegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Тбилиси во время разгона митингов против скандального закона об "иноагентах" пострадали десятки демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщают местные корреспонденты "Радио Свобода", у демонстрантов обожжены глаза и они сильно кашляют.

"Мои глаза так сильно горят, я даже не могу их открыть, я ничего не вижу", - сказал журналистам один из протестующих.

По словам врача скорой помощи, поток демонстрантов, которым нужна медицинская помощь, не прекращается. Около 112 врачей промывают глаза пострадавшим.

Как сообщается, правоохранители применили водометы и перечные баллончики против участников акции протеста под парламентом.

В данный момент информация о количестве пострадавших и степени травм уточняется.

Напомним, в Грузии сегодня, 7 марта, проходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с экстренным обращением к народу своей страны.

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