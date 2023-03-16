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В Грузії оштрафували правопорушників, що спалили прапор ЄС

Фото: в Грузії оштрафували правопорушників, що зірвали та спалили прапор ЄС (https://twitter.com/ekhokavkaza)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 16 березня, грузинські правоохоронці оштрафували п'ятьох правопорушників, що днями зірвали та спалили прапор Європейського союзу, що був піднятий біля парламенту Грузії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости-Грузия".

ларі (390 доларів) кожного.

проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії.

Тим часом в Тбілісі образились через підтримку України, а МЗС запропонувало прем'єру Грузії припинити повторювати тези російської пропаганди.

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