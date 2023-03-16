В Грузії оштрафували правопорушників, що спалили прапор ЄС

Сьогодні, 16 березня, грузинські правоохоронці оштрафували п'ятьох правопорушників, що днями зірвали та спалили прапор Європейського союзу, що був піднятий біля парламенту Грузії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости-Грузия".
ларі (390 доларів) кожного.
проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії.
Тим часом в Тбілісі образились через підтримку України, а МЗС запропонувало прем'єру Грузії припинити повторювати тези російської пропаганди.
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