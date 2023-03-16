В Грузии оштрафовали правонарушителей, которые сожгли флаг ЕС

Сегодня, 16 марта, грузинские правоохранители оштрафовали пятерых правонарушителей, которые на днях сорвали и сожгли флаг Европейского союза, поднятый у парламента Грузии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости-Грузия".
лари (390 долларов) каждого.
пророссийские радикалы сожгли флаг ЕС возле парламента Грузии.
Тем временем в Тбилиси обиделись из-за поддержки Украины, а МИД предложил премьеру Грузии прекратить повторять тезисы российской пропаганды.
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