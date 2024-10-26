У Грузії опозиційна партія заявила про напад на її офіс

Як заявив один із лідерів "Нацруху" Леван Бежашвілі, акт насильства вчинили "зондери" правлячої партії. Але нібито отримали заслужену відповідь.

"Усі бачать, у якому жалюгідному стані опинилася "Грузинська мрія". Вони розуміють, що програють вибори, і надсилають зондерів в офіс "Національного руху", - сказав Бежашвілі.

За словами лідерів "Нацруху" невідомі на автомобілях прибули до офісу ЄНР, де розташований виборчий штаб коаліції "Єдність", та спробували увірватися всередину і спровокували масову бійку.

Поліція прибула на місце, коли нападники вже втекли.

Голова ЄНР Тіна Бокучава, своєю чергою, заявила, що "Мрія" усвідомлює, що дуже скоро втратить владу.