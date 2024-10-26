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У Грузії опозиційна партія заявила про напад на її офіс

Фото: В Грузії напали на офіс ЄНР (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Грузії прихильники "Грузинської мрії" нібито напали на офіс опонентів. У партії "Єдиного національного руху" стверджують, що напад скоєно на центральний офіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.

Як заявив один із лідерів "Нацруху" Леван Бежашвілі, акт насильства вчинили "зондери" правлячої партії. Але нібито отримали заслужену відповідь.

"Усі бачать, у якому жалюгідному стані опинилася "Грузинська мрія". Вони розуміють, що програють вибори, і надсилають зондерів в офіс "Національного руху", - сказав Бежашвілі.

За словами лідерів "Нацруху" невідомі на автомобілях прибули до офісу ЄНР, де розташований виборчий штаб коаліції "Єдність", та спробували увірватися всередину і спровокували масову бійку.

Поліція прибула на місце, коли нападники вже втекли.

Голова ЄНР Тіна Бокучава, своєю чергою, заявила, що "Мрія" усвідомлює, що дуже скоро втратить владу. 

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, проходять вибори до парламенту Грузії. Вони можуть стати найбільш напруженими за останні роки.

Зокрема, за голоси грузинський виборців борються проросійська партія "Грузинська мрія" та опозиційні партії, яка є проєвропейськими.

Зазначимо, що в грузинському місті Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Результати голосування на ній було скасовано. Це вже не перший випадок фальсифікацій у країні.

Варто також зазначити, що у "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах.

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Грузія