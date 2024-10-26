В Грузии оппозиционная партия заявила о нападении на ее офис

В Грузии поклонники "Грузинской мечты" якобы напали на офис оппонентов. В партии "Единого национального движения" утверждают, что нападение совершено на центральный офис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.
Как заявил один из лидеров "Нацдвижения" Леван Бежашвили, акт насилия совершили "зондеры" правящей партии. Но якобы получили заслуженный ответ.
"Все видят, в каком плачевном состоянии оказалась "Грузинская мечта". Они понимают, что проиграют выборы, и посылают зондеров в офис "Национального движения"", - сказал Бежашвили.
По словам лидеров "Нацдвижения", неизвестные на автомобилях прибыли в офис ЕНР, где расположен избирательный штаб коалиции "Единство", и попытались ворваться внутрь и спровоцировали массовую драку.
Полиция прибыла на место, когда нападавшие уже скрылись.
Глава ЕНР Тина Бокучава, в свою очередь, заявила, что "Мечта" осознает, что очень скоро потеряет власть.
Напомним, что сегодня, 26 октября, проходят выборы в парламент Грузии. Они могут стать самыми напряженными за последние годы.
В частности, за голоса грузинских избирателей борются пророссийская партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии, проевропейские.
Отметим, что в грузинском городе Марнеуле зафиксирован массовый вброс бюллетеней на избирательном участке. Результаты голосования на ней были отменены. Это уже не первый случай фальсификации в стране.
Следует также отметить, что в "Грузинской мечте" еще до завершения голосования заявили о победе на выборах.
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