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У Грузії назвали крайньою формою ескалації відправку Україною посла до Тбілісі через Саакашвілі

Архівне фото: Міхеіл Саакашвілі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У МЗС Грузії назвали "крайньою формою ескалації" пропозицію України відправити посла до Тбілісі через суттєве погіршення стану Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Грузії.

Георгія Закарашвілі

подіваються, що офіційний Київ перегляне своє рішення і докладе зусиль для подальшого розвитку "історично дружніх відносин" між країнами.

олова правлячої грузинської партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що така позиція української влади "образлива". Він вважає, що до відправлення Саакашвілі в Грузію нібито "причетні конкретні високопоставлені особи української влади".

При цьому він зазначив, що Грузія хоче залишитися в режимі дружби з владою України, "нехай навіть в односторонньому порядку".

Стан Саакашвілі

Вчора Саакашвілі з'явився на судовому засіданні в онлайн-форматі вперше після довгої паузи. Він показав як сильно схуд під час перебування у лікарні.

Нагадаємо, що Саакашвілі затримали місцеві правоохоронці у Грузії у жовтні 2021 року через "зловживання владою та переслідування політичних опонентів". Після цього його заочно засудили до шести років ув'язнення.

За час перебування під ув'язненням Саакашвілі вісім разів оголошував голодування, через що його госпіталізували до місцевої клініки, де він знаходиться зараз.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість станом Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що доручення президента є дуже жорсткою формою дипломатії.

Сьогодні МЗС України висловило рішучий протест послу Грузії та запропонувала йому відправитись до Тбілісі для консультації.

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ГрузіяМіхеіл Саакашвілі