В Грузии назвали крайней формой эскалации отправку Украиной посла в Тбилиси из-за Саакашвили

Георгия Закарашвили

надеются, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития "исторически дружеских отношений" между странами.

правящей грузинской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что такая позиция украинской власти "оскорбительна". Он считает, что к отправке Саакашвили в Грузию якобы "причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти".

При этом он отметил, что Грузия хочет остаться в режиме дружбы с властями Украины, "пусть даже в одностороннем порядке".

Состояние Саакашвили

Вчера Саакашвили появился на заседании в онлайн-формате впервые после долгой паузы. Он показал, как сильно похудел во время пребывания в больнице.

Напомним, что Саакашвили задержали местные правоохранители в Грузии в октябре 2021 года из-за "злоупотребления властью и преследования политических оппонентов". После этого его заочно приговорили к шести годам заключения.

Во время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку, из-за чего его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность состоянием Саакашвили. Он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что поручение президента является очень жесткой формой дипломатии.

Сегодня МИД Украины выразило решительный протест послу Грузии и предложило ему отправиться в Тбилиси для консультации.

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