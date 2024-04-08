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У Грузії ліквідували проросійську партію "Консервативний рух"

Архівне фото: у Грузії ліквідували проросійську партію "Консервативний рух" (flickr by JRope)
Автор: Дмитро Браславський

У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух". Вона була заснована членами інформаційного порталу "Альт-Інфо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ехо Кавказу".

Рішення ухвалило Національне агентство публічного реєстру країни після звернення Антикорупційного бюро.

У документі, затвердженому сьогодні, зазначено порушення, які, за інформацією відомства, було допущено під час реєстрації політичної сили.

"Консервативний рух" зареєстрували 2021 року. Партія планувала взяти участь у парламентських виборах у жовтні поточного року.

"Альт-Інфо" 

Грузинський проросійський телеканал та інформаційний онлайн-портал. Заснований 2019 року як праворадикальне угруповання, члени якого відомі своїми проросійськими, антиукраїнськими та гомофобними поглядами.

У листопаді 2021 року члени "Альт-Інфо" створили політичну партію "Консервативний рух". Партію було офіційно зареєстровано Національним агентством публічного реєстру 7 грудня того ж року. 

20 липня 2023 року шість депутатів Європарламенту закликали керівництво ЄС ввести санкції проти "Альт-Інфо".

Відносини Грузії та Росії

Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.

Нещодавно так званий "парламент" Абхазії вирішив передати Росії комплекс держдач. У Тбілісі назвали це політикою повзучої анексії на окупованих територіях Грузії.

Однак прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе говорив, що Грузія не запроваджує санкції проти Росії і у країни для цього є нібито дуже сильні аргументи.

Чому Грузія не допомагає у війні в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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