У Грузії ліквідували проросійську партію "Консервативний рух"

У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух". Вона була заснована членами інформаційного порталу "Альт-Інфо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ехо Кавказу".
Рішення ухвалило Національне агентство публічного реєстру країни після звернення Антикорупційного бюро.
У документі, затвердженому сьогодні, зазначено порушення, які, за інформацією відомства, було допущено під час реєстрації політичної сили.
"Консервативний рух" зареєстрували 2021 року. Партія планувала взяти участь у парламентських виборах у жовтні поточного року.
Грузинський проросійський телеканал та інформаційний онлайн-портал. Заснований 2019 року як праворадикальне угруповання, члени якого відомі своїми проросійськими, антиукраїнськими та гомофобними поглядами.
У листопаді 2021 року члени "Альт-Інфо" створили політичну партію "Консервативний рух". Партію було офіційно зареєстровано Національним агентством публічного реєстру 7 грудня того ж року.
20 липня 2023 року шість депутатів Європарламенту закликали керівництво ЄС ввести санкції проти "Альт-Інфо".
Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.
Нещодавно так званий "парламент" Абхазії вирішив передати Росії комплекс держдач. У Тбілісі назвали це політикою повзучої анексії на окупованих територіях Грузії.
Однак прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе говорив, що Грузія не запроваджує санкції проти Росії і у країни для цього є нібито дуже сильні аргументи.
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