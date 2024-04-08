В Грузии ликвидировали пророссийскую партию "Консервативное движение"

Решение приняло Национальное агентство публичного реестра страны после обращения Антикоррупционного бюро.

В документе, утвержденном сегодня, указаны нарушения, которые, по информации ведомства, были допущены при регистрации политической силы.

"Консервативное движение" было зарегистрировано в 2021 году. Партия планировала принять участие в парламентских выборах в октябре текущего года.

"Альт-Инфо"

Грузинский пророссийский телеканал и информационный онлайн-портал. Основан в 2019 году как праворадикальная группировка, члены которой известны своими пророссийскими, антиукраинскими и гомофобными взглядами.

В ноябре 2021 года члены "Альт-Инфо" создали политическую партию "Консервативное движение". Партия была официально зарегистрирована Национальным агентством публичного реестра 7 декабря того же года.

20 июля 2023 года шесть депутатов Европарламента призвали руководство ЕС ввести санкции против "Альт-Инфо".