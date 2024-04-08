В Грузии ликвидировали пророссийскую партию "Консервативное движение"

В Грузии ликвидировали прокремлевскую партию "Консервативное движение". Она была основана членами информационного портала "Альт-Инфо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".
Решение приняло Национальное агентство публичного реестра страны после обращения Антикоррупционного бюро.
В документе, утвержденном сегодня, указаны нарушения, которые, по информации ведомства, были допущены при регистрации политической силы.
"Консервативное движение" было зарегистрировано в 2021 году. Партия планировала принять участие в парламентских выборах в октябре текущего года.
Грузинский пророссийский телеканал и информационный онлайн-портал. Основан в 2019 году как праворадикальная группировка, члены которой известны своими пророссийскими, антиукраинскими и гомофобными взглядами.
В ноябре 2021 года члены "Альт-Инфо" создали политическую партию "Консервативное движение". Партия была официально зарегистрирована Национальным агентством публичного реестра 7 декабря того же года.
20 июля 2023 года шесть депутатов Европарламента призвали руководство ЕС ввести санкции против "Альт-Инфо".
Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, оккупированные РФ.
Недавно так называемый "парламент" Абхазии решил передать России комплекс госдач. В Тбилиси назвали это политикой ползучей аннексии на оккупированных территориях Грузии.
Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия не вводит санкции против России и у страны для этого есть якобы очень сильные аргументы.
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