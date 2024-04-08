ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Грузии ликвидировали пророссийскую партию "Консервативное движение"

Грузия, Понедельник 08 апреля 2024 18:37
UA EN RU
В Грузии ликвидировали пророссийскую партию "Консервативное движение" Архивное фото: в Грузии ликвидировали пророссийскую партию "Консервативное движение" (flickr by JRope)
Автор: Дмитрий Браславский

В Грузии ликвидировали прокремлевскую партию "Консервативное движение". Она была основана членами информационного портала "Альт-Инфо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

Решение приняло Национальное агентство публичного реестра страны после обращения Антикоррупционного бюро.

В документе, утвержденном сегодня, указаны нарушения, которые, по информации ведомства, были допущены при регистрации политической силы.

"Консервативное движение" было зарегистрировано в 2021 году. Партия планировала принять участие в парламентских выборах в октябре текущего года.

"Альт-Инфо"

Грузинский пророссийский телеканал и информационный онлайн-портал. Основан в 2019 году как праворадикальная группировка, члены которой известны своими пророссийскими, антиукраинскими и гомофобными взглядами.

В ноябре 2021 года члены "Альт-Инфо" создали политическую партию "Консервативное движение". Партия была официально зарегистрирована Национальным агентством публичного реестра 7 декабря того же года.

20 июля 2023 года шесть депутатов Европарламента призвали руководство ЕС ввести санкции против "Альт-Инфо".

Отношения Грузии и России

Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, оккупированные РФ.

Недавно так называемый "парламент" Абхазии решил передать России комплекс госдач. В Тбилиси назвали это политикой ползучей аннексии на оккупированных территориях Грузии.

Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия не вводит санкции против России и у страны для этого есть якобы очень сильные аргументы.

Почему Грузия не помогает в войне в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Грузия
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
DAILY
Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже