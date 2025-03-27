У Грузії хочуть заборонити партію Саакашвілі

Засновану експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі партію "Єдиний національний рух" можуть визнати неконституційною. Це також стосується і пов'язаних з нею партії.
Про це заявив один з лідерів партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
"Грузинська мрія" планує звернутися до Конституційного суду з вимогою визнати опозиційні партії, зокрема "Єдиний національний рух" та його союзників, неконституційними.
Це рішення ґрунтується на висновках тимчасової слідчої комісії, створеної партією. Мдінарадзе заявив, що після цього згадані партії більше не зможуть брати участь у місцевих виборах, а їхня діяльність буде заборонена.
Мдінарадзе також підкреслив, що навіть якщо опозиція стверджує, що не братиме участі у виборах до органів самоврядування, насправді їх участь стане неможливою. Це, на його думку, є забезпеченням конституційного ладу та стабільності Грузії.
За його словами, слідча комісія створить правові підстави для звернення до Конституційного суду.
"Уже на цьому етапі зрозуміло, що висновок слідчої комісії буде серйозною правовою підставою для визнання цих партій неконституційними, і ми впевнені, що Конституційний суд також винесе об'єктивне рішення. Колективний "Єдиний національний рух" більше не зможе брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у будь-яких виборах, які проводяться в цій країні. Як антигрузинські, антиконституційні, антинародні та злочинні партії вони будуть визнані неконституційними та заборонені до діяльності!", - зауважив Мдінарадзе.
На тому ж брифінгу він повідомив, що "Грузинська мрія" розширює повноваження створеної ними тимчасової слідчої комісії в парламенті.
Міхеіл Саакашвілі - грузинський та український політик, колишній президент Грузії. Після завершення президентського терміну він змушений був покинути Грузію через переслідування з боку нової влади та активно продовжив свою політичну діяльність в Україні. У 2015 році він отримав українське громадянство, але пізніше його позбавили цього статусу.
У період президентства Володимира Зеленського Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету реформ в Україні. Водночас, у Грузії, його заочно засудили до ув'язнення.
У 2021 році Саакашвілі повернувся до Грузії, де був заарештований. Зауважимо, що раніше цього місяця експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили ще до 4,5 років ув'язнення.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня минулого року у Грузії розпочалися масштабні протести. Вони відбулись після парламентських виборів. Тоді перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною вже понад десять років.
Однак спостерігачі тоді зафіксували численні порушення та спроби фальсифікації під час голосування. Ба більше, 14 грудня у Грузії обрали нового президента і вперше його обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість у "Грузинської мрії".
Переможцем оголосили колишнього футболіста з антизахідними поглядами Михаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом, якого винесла "Грузинська мрія".
Варто відзначити, що раніше сьогодні США ввели санкції проти засновника правлячої партії "Грузинська мрія", експрем'єра країни, мільярдера Бідзіни Іванішвілі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.