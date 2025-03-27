У Грузії хочуть заборонити партію Саакашвілі

"Грузинська мрія" планує звернутися до Конституційного суду з вимогою визнати опозиційні партії, зокрема "Єдиний національний рух" та його союзників, неконституційними.

Це рішення ґрунтується на висновках тимчасової слідчої комісії, створеної партією. Мдінарадзе заявив, що після цього згадані партії більше не зможуть брати участь у місцевих виборах, а їхня діяльність буде заборонена.

Мдінарадзе також підкреслив, що навіть якщо опозиція стверджує, що не братиме участі у виборах до органів самоврядування, насправді їх участь стане неможливою. Це, на його думку, є забезпеченням конституційного ладу та стабільності Грузії.

За його словами, слідча комісія створить правові підстави для звернення до Конституційного суду.

"Уже на цьому етапі зрозуміло, що висновок слідчої комісії буде серйозною правовою підставою для визнання цих партій неконституційними, і ми впевнені, що Конституційний суд також винесе об'єктивне рішення. Колективний "Єдиний національний рух" більше не зможе брати участь не тільки в місцевих виборах, а й у будь-яких виборах, які проводяться в цій країні. Як антигрузинські, антиконституційні, антинародні та злочинні партії вони будуть визнані неконституційними та заборонені до діяльності!", - зауважив Мдінарадзе.

На тому ж брифінгу він повідомив, що "Грузинська мрія" розширює повноваження створеної ними тимчасової слідчої комісії в парламенті.