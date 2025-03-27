В Грузии хотят запретить партию Саакашвили

"Грузинская мечта" планирует обратиться в Конституционный суд с требованием признать оппозиционные партии, в частности "Единое национальное движение" и его союзников, неконституционными.

Это решение основывается на выводах временной следственной комиссии, созданной партией. Мдинарадзе заявил, что после этого эти партии больше не смогут участвовать в местных выборах, а их деятельность будет запрещена.

Мдинарадзе также подчеркнул, что даже если оппозиция утверждает, что не будет участвовать в выборах в органы самоуправления, на самом деле их участие станет невозможным. Это, по его мнению, является обеспечением конституционного строя и стабильности Грузии.

По его словам, следственная комиссия создаст правовые основания для обращения в Конституционный суд.

"Уже на этом этапе понятно, что заключение следственной комиссии будет серьезным правовым основанием для признания этих партий неконституционными, и мы уверены, что Конституционный суд также вынесет объективное решение. Коллективное "Единое национальное движение" больше не сможет участвовать не только в местных выборах, но и в любых выборах, которые проводятся в этой стране. Как антигрузинские, антиконституционные, антинародные и преступные партии они будут признаны неконституционными и запрещены к деятельности!", - отметил Мдинарадзе.

На том же брифинге он сообщил, что "Грузинская мечта" расширяет полномочия созданной ими временной следственной комиссии в парламенте.